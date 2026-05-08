Mare di Roma per l' addio al lungomuro non ci sono più scuse | dopo 20 anni arriva la svolta per le spiagge di Ostia

Dopo vent’anni di attese, la giunta comunale ha approvato definitivamente il Piano di utilizzo degli arenili, un provvedimento che riguarda le spiagge di Ostia. La firma del documento rappresenta la conclusione di un iter che ha coinvolto vari passaggi amministrativi. La decisione si inserisce in un contesto di interventi per regolamentare l’uso delle aree costiere della zona, segnando un momento importante per la gestione del mare di Roma.

Arriva la firma di un provvedimento atteso da vent’anni. La giunta Gualtieri ha sottoscritto, in via definitiva, il Piano di utilizzo degli arenili. È il documento che fissa le regole attraverso le quali organizzare la gestione del litorale: una sorta di stella polare con cui orientarsi tanto sul.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Ostia, scatta il Piano Mare 2026: più pulizia su spiagge, lungomare e fermate metroOstia, 17 aprile 2026 – Presidi di pulizia rafforzati e raccolta dei rifiuti con focus mirati per le attività balneari, di ristoro e su strade,...

Roma vuole spiagge smoke-free: addio sigarette tra Ostia e CapocottaSulle spiagge di Roma potrebbe arrivare una piccola rivoluzione destinata a cambiare le abitudini estive: tra Ostia e Capocotta si parla sempre più...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Stagione balneare 2026, firmata l'ordinanza; Stagione balneare aperta. Per il primo maggio Roma sceglie il mare di Ostia; Ostia, protestano i lavoratori dello stabilimento Arcobaleno: Chiarezza e giustizia per il mare di Roma; Live In Roma, l'importanza strategica dei porti del Sud.

Ostia e il mare di Roma ripartono dal 10 maggio: spiagge libere, bagnini, chioschi e nuove regoleOstia e il litorale di Roma pronti alla stagione balneare 2026: spiagge dal 10 maggio, servizi attivi, accesso libero e nuove regole. romait.it

Piano Mare 2026; attivato il programma speciale per la valorizzazione del litorale di OstiaPresidi rafforzati di pulizia, raccolta dei rifiuti, vagliatura delle spiagge libere e contrasto all’abusivismo ... romatoday.it

Dal centro al mare di Roma, la storica Banda della Polizia Locale della Capitale incontra i cittadini per tre giorni di musica facebook