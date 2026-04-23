Sanremo | via il divieto l’area Trento Trieste torna balneabile

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sanremo, il divieto di balneazione è stato revocato nell’area tra la foce di San Francesco e la scogliera dell’edificio Morgana. L’Agenzia regionale per la protezione ambientale ha confermato la balneabilità di questa zona, permettendo di nuovo il bagno e le attività acquatiche. La decisione segue le analisi dei campioni e le verifiche sulle condizioni ambientali, che hanno escluso rischi per la salute pubblica.

?? Cosa sapere Arpal conferma la balneabilità tra foce San Francesco e scogliera edificio Morgana a Sanremo. La revoca del divetto permette il ritorno dei bagnanti nel tratto costiero interessato. L'area Trento Trieste a Sanremo torna finalmente accessibile ai bagnanti dopo che le ultime analisi condotte da Arpal hanno confermato la sicurezza delle acque nel tratto compreso tra la foce del torrente San Francesco e la scogliera situata davanti all'edificio Morgana. La decisione di revocare il prec .🔗 Leggi su Ameve.eu

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Temi più discussi: Sanremo, nuovo divieto di balneazione in prossimità di corso Trento Trieste; Corso Trento e Trieste: un tratto di nuovo non balneabile; Divieto di balneazione a Sanremo: valori oltre i limiti nel tratto tra il torrente San Francesco e il Morgana.

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