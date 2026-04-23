Sanremo | via il divieto l’area Trento Trieste torna balneabile

A Sanremo, il divieto di balneazione è stato revocato nell’area tra la foce di San Francesco e la scogliera dell’edificio Morgana. L’Agenzia regionale per la protezione ambientale ha confermato la balneabilità di questa zona, permettendo di nuovo il bagno e le attività acquatiche. La decisione segue le analisi dei campioni e le verifiche sulle condizioni ambientali, che hanno escluso rischi per la salute pubblica.

?? Cosa sapere Arpal conferma la balneabilità tra foce San Francesco e scogliera edificio Morgana a Sanremo. La revoca del divetto permette il ritorno dei bagnanti nel tratto costiero interessato. L'area Trento Trieste a Sanremo torna finalmente accessibile ai bagnanti dopo che le ultime analisi condotte da Arpal hanno confermato la sicurezza delle acque nel tratto compreso tra la foce del torrente San Francesco e la scogliera situata davanti all'edificio Morgana. La decisione di revocare il prec .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo: via il divieto, l’area Trento Trieste torna balneabile Notizie correlate Faro su Piazza Trento e Trieste. Il comitato raccoglie 360 firme per chiedere un presidio fissodi Laura Lana In due ore e mezza il comitato “Riprendiamoci piazza Trento e Trieste“ ha raccolto 360 firme, per chiedere un presidio fisso dalle 21 a... Trento-Lecco, multa a 14 ultras per la coreografia contro il divieto di trasfertaLa questura ha sanzionato i tifosi del Trento per aver indossato le magliette che hanno composto la scritta "Trasferte libere" Arrivano le sanzioni... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sanremo, nuovo divieto di balneazione in prossimità di corso Trento Trieste; Corso Trento e Trieste: un tratto di nuovo non balneabile; Divieto di balneazione a Sanremo: valori oltre i limiti nel tratto tra il torrente San Francesco e il Morgana. Sanremo, via libera ai tuffi: corso Trento Trieste torna balneabileSanremo. A seguito del Decreto Regione Liguria circa la classificazione dei punti di balneazione, si delineano alcuni aggiornamenti per il litorale cittadino. La zona di corso Trento Trieste, dopo la ... riviera24.it Cagliari, via libera per riqualificazione viale Trieste: lavori tra via Pola e piazzale TrentoApprovato il piano da 10,5 milioni per viale Trieste a Cagliari: tra via Pola e piazzale Trento arrivano pista ciclabile, ficus e pavimenti ... cagliaripad.it Viale Trieste, via libera alla riqualificazione del secondo lotto tra via Pola e piazzale Trento x.com Viale Trieste, via libera a riqualificazione tra via Pola e piazzale Trento. Cagliari, ok dalla Giunta comunale. Investimento di 10,5 milioni di euro #ANSA - facebook.com facebook