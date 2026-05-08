Durante un incontro alla Farnesina, il Segretario di Stato americano ha ricevuto un albero genealogico che ricostruisce le sue origini piemontesi. La consegna è avvenuta nel corso di un colloquio con il vicepremier e ministro degli Esteri italiano. L’evento ha coinvolto l’attore e il rappresentante diplomatico, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle modalità dell’incontro.

Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha ricevuto alla Farnesina un albero genealogico che ricostruisce le sue origini piemontesi durant e l’incontro con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “ È un momento speciale ricevere queste informazioni, un’esperienza incredibile e un motivo in più per tornare presto, visitare la Regione e riconnetterci al passato”, ha dichiarato Rubio, sottolineando il valore simbolico della scoperta delle sue radici italiane. Nel corso della visita, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Casale Monferrato Emanuele Capra hanno consegnato al segretario di Stato i documenti che attestano la sua ascendenza piemontese.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marco Rubio e le origini piemontesi, l’albero genealogico consegnato durante l’incontro con Tajani

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