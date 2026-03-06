Anita Gastaldi | Sto preparando 4 gare diverse e studiando ogni dettaglio dei 200 farfalla

Anita Gastaldi è stata l'ospite dell'ultima puntata di Swin Zone, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport. Durante l'intervista, ha spiegato di stare preparando quattro diverse competizioni e di dedicare attenzione particolare allo studio dei dettagli della gara dei 200 farfalla. La nuotatrice ha condiviso i suoi progetti e il percorso di allenamento in vista degli eventi imminenti.

Anita Gastaldi è stata l’ospite dell’ultima puntata di Swin Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La piemontese, specialista dei 200 farfalla, si è raccontata a 360° tra importanti risultati ottenuti e un futuro tutto da scrivere a soli 22 anni. L’azzurra ai recenti Europei in vasca corta di Lublino ha conquistato la medaglia di bronzo nei 200m farfalla e nella 4x50m misti. Nel primo caso ha messo a segno anche il record italiano. “Sono arrivata agli Europei senza grosse aspettative. Non sapevo nemmeno se ci sarei arrivata perché non avevo ancora il tempo. Sono andata però con la volontà di divertirmi, poi con il passare dei giorni ho percepito buone sensazioni e ogni volta che scendevo in acqua iniziavo a crederci. 🔗 Leggi su Oasport.it

Conoscere i 200 Farfalla per vincerli | Anita Gastaldi a SWIMZONEAnita Gastaldi, atleta della nazionale nata nel 2003, sta vivendo un periodo di grande forma.

