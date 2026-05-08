I carabinieri hanno formalizzato un'accusa nei confronti di Marco Poggi, definendolo ostile, mentre lui si lamenta di essere influenzato nelle sue dichiarazioni. La famiglia della giovane vittima di Garlasco continua a sostenere Andrea Sempio, nonostante le pesanti accuse mosse dalla procura. In questo quadro, l'avvocato della famiglia ha commentato la posizione dei parenti, offrendo una spiegazione che ha sorpreso per la sua semplicità.

Sul perché la famiglia della ragazza uccisa a Garlasco continui a difendere Andrea Sempio, nonostante le pesanti accuse che gli vengono rivolte dalla procura, l'avvocato Francesco Compagna offre una spiegazione spiazzante quanto semplice. "I Poggi dice il legale che assiste i familiari - hanno una conoscenza del fascicolo talmente precisa e approfondita da contestualizzare e osservare con la massima lucidità ogni aspetto finora emerso nella nuova indagine. Finora, ci sono solo suggestioni". Nessuno degli indizi sinora raccolti nell'inchiesta bis convince i genitori, a partire dal soliloquio intercettato dalle cimici sulla macchina del commesso di Vigevano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Marco Poggi ostile". L'accusa dei carabinieri. E lui: "Mi influenzate"

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“Marco Poggi sembra più l’avvocato di Sempio che il fratello di Chiara Poggi”. Non so neppure chi sia questa tizia che lo dice, ma è una cosa imbarazzante. Povera famiglia Poggi, una figlia e sorella ammazzata e questa roba in tv. Spengo che è meglio. x.com

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