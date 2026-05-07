Marco Poggi ha cambiato versione su Garlasco negli anni e lui accusa i Carabinieri | Mi state manipolando

Negli ultimi anni, le dichiarazioni di Marco Poggi riguardo al caso di Garlasco sono cambiate, attirando l’attenzione degli inquirenti. Poggi ha inoltre accusato i Carabinieri di manipolazione, sostenendo di essere stato influenzato durante le indagini. Le autorità hanno osservato questa modifica nelle sue testimonianze, mentre la vicenda continua a essere al centro di attenzione.

Gli inquirenti che indagano sul delitto di Garlasco avrebbero notato un cambiamento nelle testimonianze di Marco Poggi. Nelle carte dell'inchiesta il fratello di Chiara, uccisa nell'agosto 2007, e amico dell'attuale indagato per l'omicidio, viene definito “ostile”, in "costante difesa d'ufficio di Andrea Sempio". Lo ha reso noto sui suoi profili social il Tg1.🔗 Leggi su Fanpage.it MARCO POGGI IL 9 ASSASSINO#garlasco #chiarapoggi Notizie correlate Delitto di Garlasco, Marco Poggi accusa i carabinieri di volerlo manipolare: “Mi state influenzando”Marco Poggi avrebbe tenuto un atteggiamento ostile durante l’interrogatorio del 20 maggio 2025: lo scrivono i carabinieri nelle carte dell’inchiesta... Marco Poggi e quell’accusa ai carabinieri: «Così mi state influenzando»Il Tg1 svela un dettaglio dell’inchiesta di Garlasco: ovvero l’atteggiamento del fratello di Chiara Poggi, Marco, durante l’interrogatorio del 20... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, il fratello di Chiara Poggi: Nessun video con Sempio; Garlasco, dai pm anche Marco Poggi e le gemelle Cappa; Garlasco, Legale Marco Poggi: 'Audio Sempio non è una confessione'; L’avvocato di Marco Poggi ‘difende’ Sempio: Ricostruzione dei pm fantasiosa. Ossessionato da Chiara? Non l’aveva mai cercata sul cellulare. Cosa ha detto Marco Poggi le rivelazioni del fratello della vittima complicano ancora più il quadro, cosa emergeScopri gli sviluppi del caso di Garlasco: Marco Poggi testimonia, Andrea Sempio indagato. Il dibattito sul mistero dell'omicidio di Chiara Poggi si intensif ... bigodino.it Delitto di Garlasco, testimonianze di Marco Poggi: Modificazioni e tensione nell’interrogatorioNelle carte dell’inchiesta i carabinieri parlano di dichiarazioni mutate nel tempo e di atteggiamento «ostile» ... gazzettadelsud.it Nelle carte dell'inchiesta la sorpresa dei carabinieri che definiscono Marco Poggi "ostile" e alle prese con una "costante difesa d'ufficio di Andrea Sempio". "Io capisco che fate il vostro lavoro - le parole di Poggi durante l'interrogatorio del 20 maggio 2025- x.com Garlasco, l’arrivo di Marco Poggi in procura - facebook.com facebook