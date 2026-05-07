Nelle carte relative al caso di Garlasco si evidenzia un punto di particolare rilievo: secondo quanto riferito dal Tg1, l’indagato avrebbe mostrato atteggiamenti ostili nei confronti degli inquirenti, accusandoli di cercare di influenzarlo. Tra le pagine delle indagini si legge anche un’accusa rivolta ai carabinieri, che sarebbero stati coinvolti in tentativi di pressione sull’indagato. La chiusura delle indagini si apre così con alcuni aspetti che si distinguono nel quadro complessivo.

C’è un dato tra le pieghe della chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco che risalta come un rigo degli atti sottolineato con l’evidenziatore. Ed è l’atteggiamento di Marco Poggi riassunto nelle parole che spuntano dalle carte dell’inchiesta: lo sgomento dei carabinieri che definiscono il fratello della vittima – ascoltato ancora una volta ieri a distanza di un anno dall’ultima audizione, in quanto persona informata dei fatti – «ostile», e alle prese con una «costante difesa d’ufficio di Andrea Sempio ». Un dato che, per quanto in linea con le dichiarazioni e la posizione della famiglia tenute fin qui, e da sempre, che il Tg1 riporta sui suoi canali social, aprendo un dibattito virtuale dalle più diverse connotazioni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garlasco, choc nelle carte. Il Tg1: Marco Poggi «ostile» con gli inquirenti. L’accusa ai carabinieri: «Mi state influenzando»

Garlasco, Pasquale Bacco contro il legale di Marco Poggi e chi minimizza la perizia Albani

Notizie correlate

Tg1, Marco Poggi ai carabinieri: "Mi state influenzando"Nelle carte dell'inchiesta la sorpresa dei carabinieri che definiscono Marco Poggi "ostile" e alle prese con una "costante difesa d'ufficio di Andrea...

Marco Poggi e quell’accusa ai carabinieri: «Così mi state influenzando»Il Tg1 svela un dettaglio dell’inchiesta di Garlasco: ovvero l’atteggiamento del fratello di Chiara Poggi, Marco, durante l’interrogatorio del 20...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Caso Garlasco, cos'ha in mano la Procura e perchè le intercettazioni rivelate: cosa cambia da oggi; Sempio, la carta coperta dei pm e quell’odio verso Chiara; Delitto Garlasco, sul web messaggi di Sempio: ossessionato da ragazza; Garlasco, nuove intercettazioni di Sempio in auto: Ho chiamato Chiara, mi ha detto che non voleva parlare co….

Garlasco, gli inquirenti: Marco Poggi ostile nell’interrogatorio, fa difesa di ufficio di SempioNelle carte dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo quanto afferma il Tg1, il fratello della vittima avrebbe affermato di sentirsi influenzato ... laprovinciapavese.gelocal.it

Delitto di Garlasco, testimonianze di Marco Poggi: Modificazioni e tensione nell’interrogatorioNelle carte dell’inchiesta i carabinieri parlano di dichiarazioni mutate nel tempo e di atteggiamento «ostile» ... gazzettadelsud.it

Marco Poggi «ostile» e in «costante difesa d'ufficio di Sempio». Il fratello di Chiara ai carabinieri: «Così mi state influenzando» - facebook.com facebook

Garlasco, «Marco Poggi ostile e in costante difesa di Sempio» x.com