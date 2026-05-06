Nella puntata del 6 maggio di Uomini e Donne, si è aperta con il Trono Over, dedicato a Cinzia Paolini e Marco. Durante la trasmissione, si è parlato di alcuni sviluppi riguardanti questi protagonisti. Nel frattempo, c’è stata una comunicazione che ha coinvolto Ciro Solimeno, che ha ricevuto una notizia negativa. Inoltre, Elisa ha deciso di eliminarsi, lasciando spazio a ulteriori sviluppi nel corso della puntata.

La puntata del 6 maggio di Uomini e Donne è cominciata dal Trono Over, con un blocco dedicato a Cinzia Paolini e Marco. La donna ha preso una decisione che ha generato un bel po’ di sgomento. Passando al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno ha ricevuto una doccia fredda a causa di una decisione di Elisa Leonardi. Cinzia Paolini dà un’altra chance a Marco a Uomini e Donne e viene attaccata. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con una situazione in sospeso, ovvero, quella tra Cinzia Paolini e Marco. Dopo le segnalazioni trapelate in questi giorni, i due hanno raccontato di essere usciti a cena per poter parlare di quanto accaduto.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Cinzia e Marco nel mirino a UeD, doccia fredda per Ciro Solimeno, Elisa si elimina

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«Da questo percorso ci aspettiamo di tutto ormai, anche che Ciro Solimeno esca da solo da Uomini e Donne. » Con queste parole si capisce bene il clima che si respira nello studio: tutto è ancora incerto e nessuno vuole fare previsioni. Dopo la fine della stori - facebook.com facebook