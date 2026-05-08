Marcianise Velardi deve superare i numeri del 2023 per vincere

A Marcianise, Velardi ha bisogno di superare i risultati ottenuti nel 2023 per poter vincere. Le cifre precise che il candidato deve raggiungere sono ancora da determinare, ma si parla di un incremento rispetto ai voti precedenti. Resta da capire se ci siano margini per annullare i voti consolidati degli avversari e come questa possibilità possa influire sull’esito delle elezioni.

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