Xabi Alonso assume il ruolo di allenatore del Liverpool dopo aver accettato l’incarico, motivato dalla volontà di portare nuova energia alla squadra. La scelta si deve alle sue competenze e alla volontà del club di migliorare le prestazioni, puntando anche sull’arrivo di Arda Güler, considerato un talento promettente. La società ha annunciato la firma di Güler come parte del progetto di rinforzo, mentre Alonso prepara la squadra per la prossima stagione.

Le dinamiche di mercato legate al Liverpool puntano su un cambio di livello sia sul fronte tecnico sia su quello sportivo, con l’attenzione rivolta a un tecnico potenzialmente fresco al timone e a un capitolo di talento giovane da valutare per il futuro. In questo contesto, due nomi hanno catturato l’interesse: Xabi Alonso, quale possibile nuovo allenatore, e Arda Güler, giovane talento del Real Madrid in grado di agire sia da centrale sia in ruoli offensivi esterni. L’interesse verso tali profili si inserisce in una cornice in cui il progetto sportivo e la gestione del monte ingaggi giocano un ruolo chiave nel definire le prossime mosse. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Liverpool, ipotesi affascinante dalla Spagna: Xabi Alonso in panchina e Güler come colpaccio di mercatoUna voce dalla Spagna suggerisce che Xabi Alonso potrebbe sedere in panchina al Liverpool, mentre il club punta ad aggiungere Arda Güler alla rosa.

Il Real Madrid annuncia il successore di Xabi Alonso come ex giocatore del Liverpool alla guida del Santiago BernabeuIl Real Madrid ha annunciato il nuovo allenatore che prenderà il posto di Xabi Alonso, ex giocatore del Liverpool, alla guida della squadra al Santiago Bernabeu.

