Durante le qualifiche del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, Marc Marquez si è classificato in una posizione che lo costringerà a passare dalla Q1. Lo spagnolo ha dichiarato di dover migliorare la sua guida sulla Ducati, specificando di avere difficoltà con l’anteriore della moto. La sua sfida ora è affinare la gestione della moto per avanzare in qualifiche.

Marc Marquez dovrà risalire dalla Q1 nelle qualifiche del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. A Le Mans il venerdì del campione del mondo in carica si è trasformato in una giornata complicata, ben lontana dalle aspettative della vigilia. In un day-1 sorprendente, dominato dalle Honda nelle due sessioni, il “Cabroncito” non è riuscito a trovare il guizzo giusto nel time attack, chiudendo soltanto al tredicesimo posto e restando fuori dalla top-10 che garantisce l’accesso diretto alla Q2. Nel finale delle Pre-Qualifiche, lo spagnolo è stato anche rallentato dalla caduta del compagno di squadra Francesco Bagnaia nel primo settore, episodio che ha compromesso l’ultimo tentativo lanciato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez ammette: “Devo capire come guidare al meglio la Ducati, fatico con l’anteriore”

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