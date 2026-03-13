Marc Marquez ha dichiarato che non riesce a ritrovare le sensazioni della Ducati MotoGP dell’anno passato. Il pilota spagnolo ha commentato le difficoltà nel replicare le sensazioni avute con la moto nella scorsa stagione, sottolineando come il confronto con le esperienze precedenti rimanga complesso. La sua analisi si concentra sulle sfide tecniche e di feeling con la moto attuale.

"> Marc Marquez affronta le sfide del 2026 nella MotoGP. Marc Marquez ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulle difficoltà che sta affrontando all’inizio della stagione 2026 di MotoGP. Dopo un 2025 ricco di successi, l’infortunio subito al Gran Premio d’Indonesia ha interrotto bruscamente il suo slancio. Il pilota spagnolo, che ha trionfato in ben 11 Gran Premi e 14 Sprint Races durante la sua annata d’esordio con il team ufficiale Ducati, si trova ora a dover riadattare il proprio stile di guida per tornare ai suoi livelli ottimali. Nella sua intervista con Mundo Deportivo, Marquez ha evidenziato quanto sia complesso il processo di adattamento dopo un infortunio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez ammette: impossibile ritrovare le sensazioni della Ducati MotoGP dell’anno scorso.

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