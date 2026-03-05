MotoGP Marc Marquez | Il rinnovo con Ducati? Ho chiesto al team di aspettare un po’…

Dopo il Gran Premio di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, Marc Marquez ha comunicato di aver chiesto al team Ducati di attendere prima di prendere decisioni sul suo futuro. Il pilota ha lasciato l’evento con una sensazione di amarezza, senza fornire dettagli sulle ragioni di questa richiesta. La situazione contrasta con il consueto entusiasmo che caratterizza gli inizi di stagione.

Marc Marquez ha salutato il Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale di MotoGP 2026, con parecchio amaro in bocca. Lo sfortunato ritiro nella gara domenicale (dopo la penalizzazione che è costata allo spagnolo la vittoria nella Sprint Race) ha costretto il campione del mondo ad uno “zero” pesante sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista mentale. Tornato in patria dopo l’esordio di Buriram il Cabroncito ha rilasciato una intervista al sito ufficiale della MotoGP, toccando diversi argomenti importanti. In primo luogo il nove volte campione del mondo ha raccontato il suo momento: “Sinceramente sto pensando già alla prossima gara perché in Thailandia abbiamo sofferto un po’. 🔗 Leggi su Oasport.it

