Manutenzione al Condotto Parla il Consorzio di bonifica | Lavori rallentati dal maltempo

Il maltempo ha bloccato i lavori di manutenzione al Condotto, causa delle continue piogge che hanno impedito l’avvio delle operazioni. Il Consorzio di bonifica aveva già chiesto due volte al Genio Civile di chiudere il canale, ma le forti precipitazioni hanno ritardato tutto. La situazione rimane critica, poiché le condizioni meteo continuano a ostacolare i lavori programmati. La prossima finestra di intervento potrebbe arrivare tra qualche giorno.

© Lanazione.it - Manutenzione al Condotto. Parla il Consorzio di bonifica: "Lavori rallentati dal maltempo"

"Il Consorzio aveva già richiesto due volte al Genio Civile la chiusura del Condotto per procedere ai lavori, ma le precipitazioni intense hanno impedito l'avvio del cantiere in entrambe le occasioni. L'intervento resta comunque programmato e sarà eseguito non appena le condizioni tecniche lo permetteranno": arriva direttamente dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord la risposta alla richiesta di urgenti manutenzioni per il Condotto Pubblico di Lucca che in più punti presenta problematiche, anche nei pressi delle Mura, segnalate ripetutamente dai cittadini. Nella nota, il Consorzio ricorda che ogni anno circa 300mila euro sono destinati proprio alla manutenzione del Pubblico Condotto, una cifra che, viene sottolineato, rappresenta un impegno costante per garantire la funzionalità idraulica e il decoro urbano.