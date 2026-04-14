Manuela Carriero è conosciuta per essere la fidanzata di Francesco Chiofalo, noto personaggio televisivo nato nel 1989. Francesco ha avuto una carriera sportiva nel rugby, ma ha dovuto interromperla dopo un infortunio. La coppia è finita sotto l’attenzione dei media principalmente per le sue frequentazioni pubbliche e la presenza sui social media. Non sono stati rivelati dettagli sulla loro relazione o altre attività di Manuela Carriero.

Classe 1989, Francesco Chiofalo è sempre stato appassionato di sport. Sin da giovanissimo ha iniziato a praticare rugby, abbandonando la carriera agonistica a causa di un infortunio. Nonostante ciò l’allenamento ha continuato a fare parte della sua vita, spingendolo a diventare un personal trainer di professione. L’esordio in televisione arriva nel 2017 grazie a Temptation Island, programma a cui prende parte insieme a Selvaggia Roma che all’epoca era la sua fidanzata. Divertente, ironico e sopra le righe, Chiofalo si fa notare da subito, guadagnandosi il soprannome di Lenticchio e diventando uno dei personaggi più apprezzati dello show. Francesco Chiofalo e il tumore.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la fidanzata di Francesco Chiofalo, Manuela Carriero e perché è famosa?

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