Manna melograno e fichi | il rinfresco ideale per Papa Leone XIV svelato!

A Napoli, nella Chiesa di San Francesco di Paola, si è svolto un evento particolare dedicato a Papa Leone XIV. Durante l'occasione, sono stati presentati alimenti come manna, melograno e fichi, considerati simboli del rinfresco che avrebbe accompagnato il papa. La manifestazione ha coinvolto la comunità locale e ha avuto una forte componente storico-religiosa, collegata alla figura del pontefice.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nella Chiesa di San Francesco di Paola di Napoli, un evento straordinario ha preso vita: un vero e proprio viaggio simbolico e teologico in onore dell’arrivo di Papa Leone XIV. Non si è trattato del consueto rinfresco, ma di un allestimento in grado di comunicare in modo profondo attraverso le Scritture. Il protagonista? Un originale “Tavolo dei Frutti Biblici”, concepito per trasmettere un messaggio di fede e riflessione. Quest’iniziativa, firmata da Pasquale Esposito, fondatore della EP Spa, ha portato un tocco innovativo nella liturgia accogliendo il Pontefice con un’installazione visiva di grande significato spirituale.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Manna, melograno e fichi: il rinfresco ideale per Papa Leone XIV svelato! Notizie correlate Papa Leone a Napoli, il rinfresco targato EP con i frutti della BibbiaUnire bellezza, tradizione e spiritualità, trasformando l’accoglienza in un momento di riflessione condivisa. Papa Leone XIV: nel Regina Coeli l’allarme sulle fake news, l’appello per la pace e il ricordo commosso di Papa FrancescoPapa Leone XIV al Regina Coeli chiede verità contro le menzogne, pace per chi soffre e ricorda con amore Papa Francesco L'articolo . Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Manna, melograno e fichi: i segreti del rinfresco per Papa Leone XIV; Papa Leone a Napoli, dal melograno all'uva il rinfresco con i frutti della Bibbia; Napoli, la Chiesa di San Francesco di Paola accoglie il Papa con i cibi della Bibbia. Manna, melograno e fichi: il rinfresco ideale per Papa Leone XIV svelato!Nella Chiesa di San Francesco di Paola di Napoli, un evento straordinario ha preso vita: un vero e proprio viaggio simbolico e teologico in onore dell’arrivo di Papa Leone XIV. Non si è trattato del c ... napolipiu.com Napoli, la Chiesa di San Francesco di Paola accoglie il Papa con i cibi della BibbiaAllestito un rinfresco simbolico curato da EP Spa: al centro della basilica napoletana una tavola circolare con melograno, datteri, manna, uva e rami d’ulivo scelti per il loro significato spirituale ... italiaatavola.net Intervento a sorpresa di Papa Leone XIV sull'altare allestito in piazza San Bartolo Longo davanti al Santuario di Pompei, per salutare i fedeli presenti in piazza e in attesa della Supplica alla Madonna. "Buongiorno Pompei! Grazie per la vostra presenza - ha de - facebook.com facebook Papa Leone XIV in visita a Pompei e Napoli: la diretta video x.com