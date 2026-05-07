Papa Leone a Napoli il rinfresco targato EP con i frutti della Bibbia

A Napoli si è tenuto un evento organizzato dall'EP, che ha portato in scena un rinfresco ispirato ai frutti della Bibbia. L'iniziativa ha combinato elementi di tradizione, estetica e spiritualità, offrendo ai partecipanti un’occasione di confronto e riflessione condivisa. La manifestazione ha attirato un pubblico vario, interessato a scoprire un modo diverso di vivere l’accoglienza e la cultura religiosa attraverso un momento di convivialità.

Unire bellezza, tradizione e spiritualità, trasformando l’accoglienza in un momento di riflessione condivisa. Per la prima visita di papa Leone a Napoli, su richiesta del cardinale Domenico Battaglia, EP S.p.a., società napoletana attiva in Italia e all’estero nella ristorazione collettiva e negli allestimenti per grandi eventi che fa capo alla famiglia Esposito, ha curato il rinfresco allestito all’interno della Chiesa di San Francesco di Paola, a Napoli. Protagonista della basilica, di fronte all’altare, una tavola circolare – simbolo di condivisione – allestita con cibi presenti nella Bibbia e ornamenti naturali carichi di significato:...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Napoli attende Papa Leone XIV: il ritorno del legame con il Vaticano? Cosa scoprirai Come si collegano le ferrovie del XIX secolo alle visite papali moderne? Quali ferite sociali ha toccato Giovanni Paolo II nei... Papa Leone in visita a Napoli, l'attesa della città: «Al Plebiscito 30mila fedeli»La domanda è: San Gennaro il miracolo lo farà oppure no? Il suo sangue al cospetto del Pontefice si scioglierà o resterà fedele alle tre date... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Variazione al servizio per visita Papa Leone XIV; 8 MAGGIO: CAMMINAVA CON LORO…; Napoli, visita di Papa Leone XIV l'8 maggio: chiuse tutte le scuole della città; Papa Leone, su Tv2000 in diretta la visita a Pompei e Napoli. Papa Leone ad un anno dalla sua elezione in visita a Pompei e a NapoliAd un anno esatto dalla sua elezione papa Leone XIV domani arriverà per la prima volta in Campania per una visita lunga una giornata; una visita particolare perché sarà a Pompei per recitare la suppli ... ansa.it A Napoli tutto pronto per la visita di Papa Leone, in città arriva la Papamobile. Al Duomo l’incontro con la mamma di DomenicoIn mattinata la tappa al Santuario di Pompei, poi nel primo pomeriggio al capoluogo partenopeo, con 'fermate' al Duomo e in piazza del Plebiscito. Ecco il percorso previsto nel PapaDay ... dire.it In occasione della Visita Pastorale di sua Santità Papa Leone XIV, sono state disposte limitazioni al transito in diverse strade cittadine. Pertanto, il servizio di superficie ANM subirà le seg - facebook.com facebook Papa Leone XIV incontra l'Inter: tutti i dettagli ift.tt/fJRw4ry x.com