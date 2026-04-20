Al Bano ha commentato in un’intervista al Corriere della Sera sulla sua esperienza con i concerti in Russia, affermando che un cantante è come un medico: se vengono chiamati, significa che hanno bisogno di lui e quindi lui partecipa. Ha sottolineato che, nonostante le opinioni sui leader mondiali, lui si concentra sul suo lavoro e sulle richieste di lavoro che riceve, senza entrare in giudizi personali.

“Un cantante è come un dottore. Se ti chiamano vuol dire che hanno bisogno di te. E io vado dove mi chiamano “: così Al Bano al Corriere della Sera a proposito dei suoi concerti in varie città della Russia. “Da Mosca con amore e desideri di pace in tutto il mondo”, si legge in un post che il cantante di Cellino San Marco ha pubblicato direttamente dalla Piazza Rossa. Al Bano rivendica la sua presenza lì: “Lo scorso giugno prima di arrivare a San Pietroburgo ho preso mille precauzioni. E invece mi sono trovato davanti a 400 mila persone entusiaste. C’è tanta gente che ama l’Italia: chi sono io per negarmi e non far amare l’Italia? “. “Putin secondo me ha difeso quello che doveva difendere”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se sia più pazzo Trump o Putin? Il primo, si vede. Ne fa una buona e quattro sbagliate. I miei concerti in Russia? Un cantante è come un dottore, se ti chiamano vai”: parla Al Bano

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