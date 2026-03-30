Un giovane è stato arrestato durante le ore notturne perché è stato trovato in giro mentre doveva rispettare gli arresti domiciliari. La Questura di Ravenna ha intensificato i controlli nelle zone del centro considerate ad alto rischio, verificando il rispetto delle misure di sorveglianza speciale. L’arresto si è verificato a seguito di un controllo di routine nelle ore notturne.

Il giovane era soggetto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ma sarebbe stato trovato in un luogo pubblico in piena notte Arrestato un giovane per violazione della sorveglianza speciale. Continuano i controlli della Questura di Ravenna nelle aree ritenute maggiormente sensibili del centro. Nel corso di recenti servizi sono state complessivamente identificate oltre 60 persone. Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di verificare la regolarità delle posizioni sul territorio nazionale e di monitorare in modo costante le presenze nella zona. Nel corso dei controlli, gli operatori hanno proceduto all'arresto di un marocchino di 21 anni per il reato di violazione delle regole della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Trovato in giro di notte, mentre dove restare ai domiciliari: arrestato un giovane

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