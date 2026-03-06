Manfredonia aperto il bando Si può fare

Nell’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia si è svolta la presentazione del bando “Si può fare”, ora ufficialmente aperto. Il progetto offre ai giovani tra i 16 e i 30 anni la possibilità di realizzare le proprie idee con un contributo economico fino a 3.000 euro. La procedura di partecipazione è già attiva e le domande possono essere inviate a partire da oggi.

Nell’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia si è tenuta lapresentazione del bando, che da oggi è ufficialmente apertoUn’opportunità per le ragazze e i ragazzi dai 16 ai 30 anni ditrasformare le proprie idee in realtà con un contributo economicofino a 3.500€. Può partecipare al bando chi vuole realizzare unevento, un progetto artistico, un’iniziativa di volontariato oun’attività per la comunità. Si Puó Fare! Da oggi si possonopresentare le proposte su www.sipuofare.net (sezione Puglia). Per offrire supporto diretto ai partecipanti, è attivo lo sportelloinformativo il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00presso la sede del Comune di Manfredonia per aiutarti nellapresentazione del progetto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

