A Manfredonia sono stati coinvolti 117 giovani in diversi progetti destinati alla città. L’iniziativa, denominata “Si può fare Manfredonia 2026”, mira a stimolare l’impegno delle nuove generazioni attraverso attività di varia natura. La partecipazione si inserisce in un programma più ampio di interventi volti a rafforzare il ruolo dei giovani nel contesto locale. La collaborazione tra amministrazione e cittadini più giovani prosegue con questa iniziativa, sostenuta da diverse organizzazioni.

Manfredonia continua a investire sulle energie, sulle idee e sulla creatività delle nuove generazioni. Giovedì 7 maggio, alle ore 17.30, presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà la presentazione pubblica dei progetti sostenuti nell’ambito dell’edizione 2026 di “Si può fare – In sicurezza a Manfredonia”. Nel corso dell’incontro saranno presentati gli undici progetti ammessi a finanziamento, per un investimento complessivo di 24.500 euro e il coinvolgimento diretto di 117 giovani. Si tratta di interventi che spaziano dalla promozione culturale alla rigenerazione urbana, dall’animazione territoriale alle attività artistiche e sociali, con l’obiettivo di rafforzare percorsi di cittadinanza attiva e contribuire alla costruzione di una sicurezza partecipata e diffusa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Si può fare Manfredonia 2026: 117 giovani coinvolti nei progetti per la città

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