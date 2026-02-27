Leeds-Manchester City sabato 28 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 28 febbraio 2026 alle 18:30 si gioca la partita tra Leeds e Manchester City, che chiude il programma della ventottesima giornata di Premier League. La squadra di Guardiola è in corsa per il titolo, cercando di ridurre il divario con l’Arsenal. La sfida si svolge allo stadio di Leeds e rappresenta uno degli appuntamenti principali di questa giornata di campionato.

Leeds e Manchester City chiudono il programma del sabato della ventottesima giornata di Premier League con la squadra di Guardiola lanciata all’inseguimento dell’Arsenal in una lotta per il titolo assolutamente aperta, con margini di errore che andranno man mano a ridursi. Daniel Farke ricorderà molto bene la partita di andata, quando, la sua squadra si. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Leeds-Manchester City (sabato 28 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Manchester United-Manchester City (sabato 17 gennaio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronosticiPartiamo dal bilancio di questo derby che apre la ventiduesima giornata di Premier League: Manchester United 80, Manchester City 62, pareggi 55. Borussia Dortmund-Bayern Monaco (sabato 28 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiIl sabato sera del 24esimo turno di Bundesliga si chiude con il Klassiker numero 114 della storia tra il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco. Temi più discussi: Premier League: risultati, gol e highlights della 27^ giornata; quote Leeds Manchester City: il pronostico sui Citizens; Guehi impara ogni giorno al Manchester City; Pronostico Leeds United-Manchester City: analisi e probabili formazioni 28/02/2026 Premier League. Pronostico Leeds vs Manchester City – 28 Febbraio 2026La sfida di Premier League tra Leeds e Manchester City promette grande intensità a Elland Road. In programma il 28 Febbraio 2026 alle 18:30, rappresenta un ... news-sports.it Il City si porta a -2 dall’Arsenal, Chelsea e Aston Villa steccanoNelle partite del sabato della 27^ giornata di Premier League il Manchester City piega 2-1 il Newcastle e si rilancia nella corsa al titolo: gli uomini di Guardiola vincono grazie alla doppietta di O’ ... msn.com Il punto sulla ventisettesima giornata di Premier League: Prosegue la risalita del Manchester Utd che passa a Liverpool in casa dell'Everton con un gol di Sesk, ed è da solo al 4° èpsto, a 3 lunghezze dall'Aston Villa, 3° da solo. Pareggio tra Aston Villa e Leeds - facebook.com facebook Con la presenza contro il Brentford, James Milner diventa ufficialmente il giocatore con più presenze nella storia della Premier League: superato Gareth Barry Milner ha esordito con il Leeds nel 2002, a 16 anni: poi Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Li x.com