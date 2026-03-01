Armi in 3D nelle nostre scuole? Dobbiamo capire perché prima che sia troppo tardi

In due diverse località sono stati trovati armi fatte in 3D nelle scuole. A Terlano sono stati scoperti coltelli a scatto artigianali, mentre a Bressanone sono stati individuati tirapugni con punte acuminate. Le autorità hanno segnalato i casi e stanno indagando sui dettagli di questi ritrovamenti. La presenza di queste armi artigianali solleva preoccupazioni sulla sicurezza scolastica.

Il primo caso è stato scoperto a Terlano, con coltelli a scatto fatti in casa che finivano a scuola. Poi è stata la volta di Bressanone, dove qui a essere realizzati erano dei pericolosi tirapugni con le punte acuminate all'altezza delle nocche. Infine, l'ultimo episodio: Bolzano, con la scoperta.

Bruxelles vuole armonizzare pene per il traffico di armi anche in 3D; Un 15enne e un 13enne producevano tirapugni con le stampanti 3D della scuola. Hanno anche minacciato un compagno che voleva denunciarli; Si fabbricavano armi con la stampante 3D: scatta l'indagine dei Carabinieri; Tirapugni fatti con la stampante 3D (a scuola): due studenti nella bufera a Bressanone.

Bruxelles chiede pene detentive simili nell'Ue per i reati legati alle armi da fuoco, comprese quelle da stampanti in 3D. Le nuove tecnologie e i conflitti possono portare a un'ondata di armi da fuoco illegali nell'Ue. La Commissione sostiene che questa nuova direttiva è stata elaborata al momento giusto per preparare il blocco.