Madre e due figli scomparsi l’ultimo messaggio della 16enne prima del silenzio

Nella mattinata di oggi, 8 maggio, sono riprese le operazioni di ricerca di una donna di 49 anni e dei suoi due figli di 14 e 16 anni, scomparsi dal 20 aprile. La famiglia non ha più contatti con loro da diverse settimane. L’ultima comunicazione risale a prima del silenzio, quando la 16enne aveva inviato un messaggio ai familiari. Le autorità continuano le indagini e le ricerche nel territorio.

Sono riprese nella mattinata di oggi, 8 maggio, le ricerche della donna di 49 anni e dei suoi due figli di 14 e 16 anni scomparsi dal 20 aprile. La famiglia, residente a Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, è al centro di una vasta operazione coordinata nell’area di Tarcento, in provincia.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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