Mamma e figli scomparsi a Piacenza lei si era appena licenziata | avvistamenti anche negli ultimi giorni

A Piacenza sono scomparsi una donna e i suoi due figli, di 14 e 16 anni. La donna, che si era appena licenziata e aveva richiesto le spettanze al datore di lavoro, è stata vista in diverse occasioni negli ultimi giorni. Le ricerche sono in corso, ma ancora non ci sono notizie certe sulla loro posizione. La famiglia e le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione.

Prima di mettersi in viaggio coi figli di 14 e 16 anni, Sonia Bottacchiari si era licenziata chiedendo tutte le spettanze al datore. Un elemento che conferma l'ipotesi di un allontanamento volontario i cui motivi però restano ignoti. Le forze dell'ordine sono al lavoro su numerose segnalazioni, alcune arrivate solo pochi giorni fa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Mistero a Piacenza, scomparsa nel nulla una famiglia: donna, due figli e quattro cani. Lei si era licenziata

Mamma e due figli scomparsi con 4 cani, l'auto di Sonia Bottacchiari trovata a Tarcento: lei si è dimessa dal lavoro prima di partireTARCENTO (UDINE) - La svolta nelle indagini sulla mamma e due figli scomparsi nel nulla con 4 cani dallo scorso 20 aprile ha portato oggi...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Mamma e figli senza notizie da oltre 2 settimane: appello a Chi l’ha visto; Famiglia sparita nel nulla da due settimane: ricerche in corso; Mamma e figli scomparsi, la donna si è licenziata prima di partire; Madre di due figli scompare. Fermato il marito con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere.

Mamma e figli scomparsi a Piacenza, lei si era appena licenziata: avvistamenti anche negli ultimi giorniPrima di mettersi in viaggio coi figli di 14 e 16 anni, Sonia Bottacchiari si era licenziata chiedendo tutte le spettanze al datore ... fanpage.it

Mamma e figli scomparsi, la donna si è licenziata prima di partireLa donna di 49 anni scomparsa dal 20 aprile, assieme ai figli di 14 e 16 anni, e forse a 4 cani, poco prima di partire da Castell'Arquato (Piacenza), dove viveva, si è licenziata e fatta liquidare le ... ansa.it

Un Mattino di Coccole per la Mamma Domenica 10 Maggio, il sole sorge con un sorriso - facebook.com facebook

#Valditara Mamma mia, ministro "dell'istruzione e del merito". Senza parole. x.com