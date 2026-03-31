Porticciolo della Malpensata | mentre Gattinoni parla le barche affondano

Sul porticciolo turistico della Malpensata il servizio è interrotto da diversi anni, nonostante numerosi annunci di riqualificazione. Mentre si discute di interventi e progetti, le imbarcazioni continuano a rimanere inattive e alcune si sono affondate. La situazione rimane irrisolta, senza avanzamenti concreti o interventi realizzati nel tempo.

Sul porticciolo turistico della Malpensata siamo fermi da anni: promesse, annunci e rinvii. Nessun risultato. È la fotografia perfetta di 16 anni di centrosinistra: tante parole, zero cantieri su infrastrutture strategiche che potrebbero dare una svolta vera alla città. E anche questa volta, puntualmente in campagna elettorale, il progetto ricompare senza essere mai stato realizzato. Nel frattempo Lecco perde terreno rispetto agli altri centri del Lario, che hanno investito davvero sulla valorizzazione del lago. Qui, invece, restano le immagini delle barche abbandonate e lasciate affondare nei cantieri dei lavori pubblici abbandonati: il simbolo di un'amministrazione ferma e inconcludente, che bada più alle parole che ai fatti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - "Porticciolo della Malpensata: mentre Gattinoni parla, le barche affondano" Articoli correlati La giocatrice dell’Iran trattiene le lacrime mentre parla della sua famiglia: “Siamo preoccupate”Sara Didar è una delle giocatrici dell'Iran femminile che si è rifiutata di cantare l'inno nazionale prima della partita: dietro l'atto di protesta... Leggi anche: Le borse affondano e il petrolio torna l’ago della bilancia: la durata del conflitto è decisiva