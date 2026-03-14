Messa in sicurezza di Port’Alba la Giunta approva la delibera | in arrivo nuovi fondi

La Giunta ha approvato una delibera per finanziare con parte dell’avanzo di amministrazione vincolato i lavori di messa in sicurezza della Porta Monumentale di Port’Alba. Si tratta di interventi aggiuntivi rispetto a quelli già programmati, destinati a rafforzare la stabilità dell’ingresso storico. Sono previsti nuovi fondi per completare le opere di tutela e consolidamento della struttura.

L’intervento rientra nel più ampio progetto di restauro e messa in sicurezza della Porta Monumentale e dell’arco di passaggio Le ulteriori opere per la messa in sicurezza della Porta Monumentale di Port’Alba saranno finanziate utilizzando una parte dell’avanzo di amministrazione vincolato. La Giunta Comunale, su iniziativa del sindaco Gaetano Manfredi e dell’assessore al Bilancio con delega al Patrimonio, Pier Paolo Baretta, ha approvato la proposta di variazione del Bilancio di Previsione 20262028 da sottoporre al Consiglio Comunale, per consentire la realizzazione dei lavori. Il degrado strutturale del monumento, luogo identitario della... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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