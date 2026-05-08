Malpensa sequestrati 6.290 farmaci illegali | il blitz della Guardia di Finanza

Durante un intervento della Guardia di Finanza presso l’aeroporto di Malpensa sono state sequestrate 6.290 confezioni di farmaci e presidi medico-chirurgici privi delle autorizzazioni necessarie per la vendita in Italia. I prodotti, di provenienza sconosciuta, sono stati individuati e sequestrati per motivi di sicurezza e conformità alle normative vigenti. L’operazione si è concentrata sul controllo di merce in arrivo o in transito presso lo scalo.

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(LaPresse) Sequestrate 6.290 confezioni tra medicinali e presidi medico-chirurgici privi delle necessarie autorizzazioni per la commercializzazione in Italia. L’operazione è stata condotta dai militari della Guardia di Finanza – Gruppo Malpensa – insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presso lo scalo aeroportuale di Varese. Le attività investigative si sono basate sul monitoraggio dei flussi di passeggeri e delle spedizioni merci, con il supporto di sistemi avanzati di screening. Tra i prodotti sequestrati figurano farmaci non autorizzati alla vendita sul territorio nazionale e quindi non conformi alla normativa vigente.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Malpensa, sequestrati 6.290 farmaci illegali: il blitz della Guardia di Finanza Notizie correlate Malpensa, bloccati 6.290 farmaci illegali: rischio per la salute? Punti chiave Quali patologie gravi cercavano di curare questi farmaci non certificati? Come sono riusciti i finanzieri a individuare migliaia di... Blitz antidroga della guardia di finanza: sequestrati 914 grammi di cocainaHa portato ad un arresto e al sequestro di 914 grammi di cocaina il blitz condotto nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Bolzano. Panoramica sull’argomento Si parla di: Malpensa: Farmaci proibiti, sequestrate 6.290 confezioni. Malpensa, sequestrate oltre 6mila confezioni di farmaci non autorizzatiOperazione congiunta di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane: nel mirino medicinali e dispositivi sanitari potenzialmente pericolosi per la salute ... laprovinciadivarese.it Malpensa, sequestrati oltre 6mila farmaci senza autorizzazioni alla vendita in italiaLe operazioni della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane allo scalo varesino grazie al supporto di sistemi avanzati di screening ... rainews.it