Blitz antidroga della guardia di finanza | sequestrati 914 grammi di cocaina

La Guardia di Finanza di Bolzano ha condotto un blitz nei giorni scorsi, durante il quale sono stati sequestrati 914 grammi di cocaina e una persona è stata arrestata. L'operazione ha coinvolto le forze dell'ordine in un intervento mirato a contrastare il traffico di droga nella zona. Il sequestro rappresenta un intervento importante nel controllo del traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Ha portato ad un arresto e al sequestro di 914 grammi di cocaina il blitz condotto nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Bolzano. A finire in manette un cittadino albanese residente a Merano e già noto alle forze dell'ordine.La vicendaL'uomo è stato individuato dai militari mentre entrava.