Farmaci illegali venduti online | la centrale era a Bologna

A Bologna, gli investigatori hanno smantellato una rete che vendeva farmaci falsi online, sfuggendo ai controlli delle autorità. La banda sfruttava piattaforme digitali per distribuire medicine senza autorizzazioni, coinvolgendo clienti in tutta Italia. Le indagini hanno portato al sequestro di ingenti quantitativi di prodotti illegali e all’arresto di alcuni responsabili. Gli agenti hanno trovato anche documenti falsi e strumenti per confezionare le confezioni. La scoperta dimostra quanto il mercato nero si sia spostato sul web, rendendo più difficile la repressione.

Le fiamme gialle risalgono a due società tedesche "fantasma". Perquisizioni tra città e provincia con il sequestro di 60.000 confezioni di medicinali Un giro d'affari illegale che viaggiava sul web, bypassando i controlli nazionali, sanitari e fiscali. I finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Bologna, sotto il coordinamento della Procura, hanno portato a termine un'importante operazione di contrasto al mercato abusivo dei medicinali, sequestrando oltre 60.000 farmaci e oscurando, di fatto, un canale di vendita irregolare dal valore di circa 134.000 euro. L'indagine ha svelato un sofisticato meccanismo, ossia la falsa residenza all'estero.