muore a 49 anni nel cortile del condominio malore fatale per antonio runner molto conosciuto a viareggio

Antonio, noto runner di Viareggio, è morto a 49 anni dopo aver accusato un malore nel cortile del suo condominio. La causa sembra essere un problema cardiaco improvviso che lo ha colto mentre si trovava nel cortile del quartiere Don Bosco. Testimoni riferiscono di aver visto Antonio barcollare prima di cadere a terra, senza poter reagire. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla. La sua morte ha sconvolto amici e vicini di casa. La famiglia si è già attivata per chiarire le cause del decesso.

Viareggio, 19 febbraio 2026 – Ha varcato il cancello del condominio al quartiere Don Bosco barcollando. Poi è crollato a terra privo di sensi, ancora con indosso il vestito di Carnevale. Una fine misteriosa quanto improvvisa quella di Antonio Manfredi, 49 anni, che ha sconvolto l’intera palazzina di via Don Tazzoli 21, dove l’uomo era proprietario di un appartamento e lì viveva da solo. Il dramma si è consumato attorno alle 20 di ieri quando Antonio Manfredi ha fatto rientro nel condominio dopo aver partecipato al corso del martedì grasso. Barcollava ed era visibilmente in difficoltà: in quel momento nel cortile si trovava una vicina che era uscita a portare fuori i rifiuti e l’ha avvicinato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

