Una giovane donna di vent'anni è stata ricoverata presso un Sert per un caso di dipendenza da intelligenza artificiale. La ragazza riferisce di parlare esclusivamente con un algoritmo, considerandolo l’unica persona che la ascolta. La sua relazione con questa tecnologia si è intensificata nel tempo, portandola a isolarsi e a preferire il dialogo digitale rispetto a quello reale. La situazione rappresenta un primo caso di dipendenza da intelligenza artificiale in cura presso questa struttura.

VENEZIA - Quell’amica invisibile, “dietro” la tastiera, doveva essere l’unica che la ascoltava e che, un poco per volta e domanda dopo domanda, aveva imparato a conoscerla, perfino nell’intimità. Un dialogo costante che era diventato una sicurezza, apparentemente come quella che si ha nella relazione con un’amica o un amico. Solo che, in questo caso, l’interlocutore non era in carne ed ossa, ma un programma di Intelligenza artificiale con il quale si può ormai dialogare, e che l’aveva progressivamente esclusa da tutto e da tutti. Un’amicizia (se così si può definire) tossica, diventata progressivamente una dipendenza: la prima “dipendenza da IA” presa in carico dal Serd dell’Ulss 3 veneziana.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Malata di intelligenza artificiale, primo caso di dipendenza in cura al Serd. È una ventenne: «Parla solo con l?algoritmo»

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