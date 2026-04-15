Sapori a km zero in corso Vittorio | il Mercato del Corso lancia la nuova cucina contadina

Venerdì 17 aprile 2026, nel cuore liberty di Torino, si terrà l'inaugurazione della nuova cucina contadina al Mercato del Corso, situato negli spazi recuperati dell'ex cinema Corso in corso Vittorio Emanuele II 50. L’evento segna l’apertura di una proposta gastronomica che punta sui sapori a chilometro zero. La presentazione avverrà durante una giornata dedicata alle nuove offerte culinarie del mercato.

Il cuore liberty di Torino si accende di nuovi sapori. Venerdì 17 aprile 2026, il Mercato del Corso — ospitato negli spettacolari spazi recuperati dell'ex cinema Corso in corso Vittorio Emanuele II 50 — presenta ufficialmente la sua nuova cucina contadina. Un progetto che unisce la tradizione.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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