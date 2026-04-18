Magnolia colpo Liz Scott | la nuova MVP per il riscatto in EuroCup

La squadra di basket sta lavorando alla costruzione del roster per la prossima stagione, con l’intento di migliorare le prestazioni rispetto alla stagione passata. Ha annunciato l’ingaggio di una nuova giocatrice, considerata una delle principali protagoniste del mercato, come parte di questa strategia di rafforzamento. La società ha comunicato che il suo obiettivo è tornare a competere con continuità in EuroCup.

Il mercato della Magnolia punta a ricostruire il roster per la prossima stagione con l’obiettivo di riscattare il finale del campionato 2025-26. Mentre si attende la definizione della squadra scudettata tra Famila Schio e Reyer Venezia, la compagine campobassana lavora per colmare i vuoti lasciati dalle assenze e dai flop stagionali, muovendo i primi passi decisivi per la nuova rosa. L’arrivo della nuova pivot statunitense. La ricerca di un sostituto per Gray nel ruolo di pivot titolare sembra aver trovato una risposta concreta. Liz Scott è praticamente ingaggiata e la sua operazione è ormai considerata quasi conclusa. La giocatrice statunitense, classe 2001, arriva con un bagaglio tecnico rilevante dopo l’esperienza con le Sooners dell’università di Oklahoma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Magnolia, colpo Liz Scott: la nuova MVP per il riscatto in EuroCup Notizie correlate Basket, la Reyer Venezia piazza il colpo contro il Manresa e si qualifica per i playoff di EuroCupColpo doppio della Reyer Venezia, che non solo vince in Spagna sul campo del Manresa per 91-75, ma centra anche la qualificazione ai playoff di... Love Story 2, le anticipazioni sulla nuova coppia: dopo i Kennedy spunta l’ipotesi Liz TaylorLove Story 2 si farà? Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale di rinnovo, il successo planetario della serie prodotta da Ryan Murphy rende la...