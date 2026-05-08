Un'indagine a Roma ha rivelato come alcuni membri della criminalità organizzata si siano nascosti usando nomi falsi, rendendo difficile il loro rintracciamento. Si sono concentrati su un appartamento in viale Alessandrino, che è stato abbandonato poco dopo il loro arrivo. La questione riguarda anche un piano di un soggetto chiamato Sinacori, coinvolto nelle attività di occultamento e gestione di alloggi considerati inadatti.

? Punti chiave Come hanno fatto i boss a nascondersi con nomi falsi?. Perché l'appartamento di viale Alessandrino fu abbandonato subito dopo l'arrivo?. Chi era l'odontotecnico che forniva alloggi e droga ai mafiosi?. Come ha gestito Matteo il cambio improvviso degli alloggi a Roma?.? In Breve Sinacori e Geraci si spostarono a Roma tramite biglietti acquistati con nomi falsi.. Incontro strategico tra Sinacori, Geraci, Tinnirello, Matteo, Graviano e Cristofato alla Fontana di Trevi.. L'alloggio di viale Alessandrino gestito da Lamantia Giuseppe risultò inagibile per problemi idrici.. Matteo ricollocò il gruppo in via Gesù Giacomino presso la residenza di Scarano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mafia, il piano di Sinacori a Roma: tra nomi falsi e alloggi inadatti

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