Crisi Ater Roma incontro con i sindacati sul piano di dismissione degli alloggi

Il 14 aprile 2026 si è svolto un incontro tra l’azienda Ater Roma e le organizzazioni sindacali. Durante la riunione sono stati discussi i dettagli del piano di dismissione degli alloggi gestiti dall’ente. La comunicazione è stata rivolta agli assegnatari degli immobili nella provincia di Roma. La riunione si è tenuta a Fiumicino e ha riguardato le modalità di attuazione delle proposte di vendita o dismissione degli alloggi pubblici.

Fiumicino, 20 aprile 2026 – “Informiamo i signori assegnatari dell’Ater della provincia di Roma che, in data 14 aprile 2026, si è svolto il richiesto incontro tra l’azienda e le OO.SS. SUNIA, SICET, UNIAT Lazio, Unione Inquilini e Feder.Casa. In premessa, la direzione ha rappresentato la situazione di grave dissesto economico in cui versa l’azienda. La decisione di procedere con un piano di dismissione degli immobili nei cosiddetti “condomini misti” si rende necessaria per scongiurare una procedura di fallimento, che porterebbe all’alienazione degli immobili per via giudiziale e alla cancellazione del servizio ERP per la provincia di Roma”, ne dà notizia Unione Inquilini.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Ater Roma: 7.500 richieste di sanatoria bloccano gli alloggiIl commissario straordinario dell’Ater di Roma, l’architetto Orazio Campo, ha presentato un quadro complesso sulla gestione degli alloggi popolari... Casa: M5s, in alloggi Ater Municipio Roma III degrado, a rischio salute, Regione intervenga“Come si può vivere in una casa degradata, con infiltrazioni d’acqua, impianti non funzionanti, sporcizia e barriere architettoniche? Eppure, questa... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ater travolta da una montagna di debiti. E la Regione raddoppia le poltrone; Ater Provincia, il paradosso di Roma: conti in rosso per 81 milioni, ma la Regione studia il moltiplica-poltrone; La risposta del governo alla crisi abitativa: case popolari ai poliziotti; Case popolari Ater, il paradosso dei cantieri fantasma: fondi non spesi e ascensori che restano un miraggio. Ater, piano di dismissione per evitare il fallimento: sindacati incontrano l’azienda, tutele per gli assegnatariSi è svolto lo scorso 14 aprile l’incontro tra Ater della provincia di Roma e le organizzazioni sindacali degli inquilini – Sunia, Sicet, Uniat Lazio, ... castellinotizie.it Da Laurentino al Trullo, tutti i cantieri e i fondi non spesi di Ater. Il Pd: Azienda al collassoBarriere architettoniche ancora da abbattere e manutenzioni a singhiosso. In commissione Trasparenza i vertifici si giustificano con le difficoltà tecniche e la burocrazia. Valeriani: Appalti non rin ... romatoday.it Leggi la notizia : A Roma, 51 milioni di euro spariscono ogni anno nel vuoto: canoni non pagati per le case popolari che lasciano Ater Roma con le casse svuotate e i servizi a rischio. I quartieri periferici della Capitale, da Tor Bella Monaca a… #CrisiCasePop x.com Leggi la notizia : A Roma, 51 milioni di euro spariscono ogni anno nel vuoto: canoni non pagati per le case popolari che lasciano Ater Roma con le casse svuotate e i servizi a rischio. I quartieri periferici della Capitale, da Tor Bella Monaca a San Basilio, sento - facebook.com facebook