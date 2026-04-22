Giornata mondiale per Madre Terra tra salute sport e diritto

Da 2anews.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata mondiale per Madre Terra, si è tenuto un evento dedicato alla salute, allo sport e ai diritti. Durante la giornata sono stati presentati nuovi progetti, tra cui IF&RUN, un istituto dedicato alla formazione e alla ricerca sulle Agenzie ONU. I Dialoghi sono stati moderati dall’avvocato incaricato della commissione di diritto sportivo di un ordine professionale.

Colao e Bramante lanciano IF&RUN, l’Istituto di formazione e ricerca sulle Agenzie ONU. I Dialoghi sono stati moderati dall’avvocato Eduardo Chiacchio, Coordinatore Commissione Diritto Sportivo COA di Napoli. Una giornata dedicata alla Celebrazione della Giornata Internazionale della Madre Terra a Castel Capuano nella Biblioteca De Marsico. Dopo il saluto inviato da Edmondo Cirielli, Vice Ministro del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sono stati affrontati i temi del Multilateralismo per la terra e la salute cui è seguita la presentazione di IF&RUN ETS, l’Istituto di formazione e ricerca sulle Agenzie...🔗 Leggi su 2anews.it

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