Giornata mondiale per Madre Terra tra salute sport e diritto

In occasione della Giornata mondiale per Madre Terra, si è tenuto un evento dedicato alla salute, allo sport e ai diritti. Durante la giornata sono stati presentati nuovi progetti, tra cui IF&RUN, un istituto dedicato alla formazione e alla ricerca sulle Agenzie ONU. I Dialoghi sono stati moderati dall’avvocato incaricato della commissione di diritto sportivo di un ordine professionale.

Colao e Bramante lanciano IF&RUN, l’Istituto di formazione e ricerca sulle Agenzie ONU. I Dialoghi sono stati moderati dall’avvocato Eduardo Chiacchio, Coordinatore Commissione Diritto Sportivo COA di Napoli. Una giornata dedicata alla Celebrazione della Giornata Internazionale della Madre Terra a Castel Capuano nella Biblioteca De Marsico. Dopo il saluto inviato da Edmondo Cirielli, Vice Ministro del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sono stati affrontati i temi del Multilateralismo per la terra e la salute cui è seguita la presentazione di IF&RUN ETS, l’Istituto di formazione e ricerca sulle Agenzie...🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Giornata mondiale per Madre Terra, tra salute, sport e diritto Saya memergoki istri dan anak perempuan saya berselingkuh, lalu saya pergi. Mereka menangis!#cdrama Notizie correlate Leggi anche: Giornata Mondiale della Salute Orale: perché la salute della bocca riguarda tutto il corpo Giornata mondiale della salute 2026: il tema “Insieme per la salute” e perché la scienza ci riguarda tuttehas-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height)... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giornata Internazionale della Madre Terra; Giornata della Terra 2026; Giornata Mondiale della Madre Terra 2026: eventi in Sicilia e iniziative per la sostenibilità; MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito: Giornata mondiale della Terra. Giornata Mondiale della Madre Terra 2026: eventi in Sicilia e iniziative per la sostenibilitàIl 22 aprile 2026 si celebra la Giornata Mondiale della Madre Terra. Un appuntamento internazionale dedicato alla tutela dell’ambiente e alla ... 98zero.com Giornata mondiale per Madre Terra, tra salute, sport e dirittoUna giornata dedicata alla Celebrazione della Giornata Internazionale della Madre Terra a Castel Capuano nella Biblioteca De Marsico. napolivillage.com Nel giorno della Giornata Internazionale della Madre Terra, a Catania parte un’iniziativa congiunta contro il greenwashing e l’ambientalismo di facciata. A lanciarla Francesco Tanasi (Codacons) e Alfonso Pecoraro Scanio (Fondazione UniVerde): nel mirino l’ - facebook.com facebook 22 aprile – Giornata della Madre Terra Proteggere il pianeta significa costruire un futuro sostenibile. Per il Glossario di #UnomattinainFamiglia, con #RaiperlaSostenibilita_ESG, @ASviSItalia e FERPI: #Tropicalizzazione. bit.ly/3OhTKFY x.com