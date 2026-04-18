Madre e figlia morte avvelenate con la ricina per Bruzzone il marito Gianni De Vita può essere il movente

Una donna e sua figlia sono state trovate morte a causa di un avvelenamento con la sostanza chiamata ricina. La polizia sta indagando per chiarire le cause di questa tragedia. Secondo la criminologa Roberta Bruzzone, il marito della donna potrebbe essere coinvolto come possibile movente dell’episodio. Le autorità continuano a raccogliere elementi e a seguire diverse piste per ricostruire l’accaduto.

Gianni Di Vita potrebbe essere il movente dell’omicidio di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, morte avvelenate con la ricina a Pietracatella. È l’ipotesi, una “suggestione”, lanciata dalla criminologa Roberta Bruzzone nel caso dell’avvelenamento di madre e figlia, morte nei giorni dopo Natale. Il fatto che il marito e padre delle vittime sia sopravvissuto potrebbe forse indicare che fosse lui l’obiettivo. Madre e figlia morte avvelenate con la ricina La suggestione di Bruzzone sul giallo di Pietracatella Gianni De Vita può essere "il movente" Madre e figlia morte avvelenate con la ricina È ancora avvolta nel mistero la morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia 15enne Sara Di Vita, decedute a fine dicembre 2025 a Pietracatella (Campobasso) a seguito di un avvelenamento da ricina.🔗 Leggi su Virgilio.it

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