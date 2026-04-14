Le analisi tossicologiche effettuate sul caso di madre e figlia decedute tra il 27 e il 28 dicembre all’ospedale Cardarelli di Campobasso hanno confermato la presenza di ricina nelle vittime. I risultati degli esami sono stati resi noti, mentre gli esiti delle analisi su un sospettato sono risultati negativi. La situazione rappresenta un possibile sviluppo importante nell’indagine in corso.

Le analisi tossicologiche sul caso di madre e figlia morte tra il 27 e il 28 dicembre all’ospedale Cardarelli di Campobasso, segnano un possibile punto di svolta nell’inchiesta. Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, decedute nei giorni successivi al Natale, furono avvelenate con la ricina come ipotizzato nei giorni scorsi. Le analisi avrebbero confermato la positività alla ricina per entrambe le vittime. Nello stesso tempo, gli accertamenti avrebbero invece escluso la presenza della stessa tossina nel sangue di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne, anche lui ricoverato qualche giorno allo Spallanzani di Roma. I risultati definitivi dovrebbero essere formalizzati nei prossimi giorni dal Centro antiveleni di Pavia, che sta completando la relazione conclusiva sugli esami tossicologici effettuati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Madre e figlia avvelenate dalla ricina, “confermata la positività per le vittime. Negativi gli esiti per Gianni Di Vita”

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