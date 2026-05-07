Una famiglia composta da madre e due figli è scomparsa da ormai 17 giorni dopo aver trascorso una breve vacanza all'aperto con i loro cani. Inizialmente si trattava di un soggiorno di relax tra natura e campeggio, ma da allora non ci sono più tracce di loro. Le ricerche continuano senza sosta, mentre il silenzio che si è creato preoccupa gli investigatori.

Doveva essere una breve vacanza tra natura e campeggio, insieme ai figli e ai loro cani. Poi il silenzio. Nessuna chiamata, nessun messaggio, telefoni spenti da giorni e un’auto ritrovata lontano da casa. Da allora, di loro non si sa più nulla. Sono ore di forte apprensione per la scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti di 14 e 16 anni, partiti insieme ai quattro cani da Castell’Arquato, in provincia di Piacenza. La donna aveva spiegato all’ex marito, Yuri Groppi, che avrebbe trascorso alcuni giorni in Friuli-Venezia Giulia. Il rientro era previsto per il 24 aprile, ma già dal 20 aprile i cellulari dei tre risultavano irraggiungibili.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Madre e due figli scomparsi da 17 giorni: ipotesi terrificante

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