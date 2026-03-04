Madonie Unesco Global Geopark giornata didattico-ambientale con studenti dalla Lituania e di Gangi

Nel Madonie UNESCO Global Geopark si è svolta una giornata didattico-ambientale coinvolgendo studenti provenienti dalla Lituania e da Gangi. L’evento si inserisce nel progetto internazionale “Erasmus+e Twinning project E-LEAF - Education for Living and Environmentally Active Future”, promosso dalla Telsiu Ateities progymnasium. L’iniziativa ha visto i giovani partecipanti impegnati in attività educative legate all’ambiente e alla tutela del territorio.

Nel Madonie UNESCO Global Geopark si è svolta una intensa e significativa giornata didattico-ambientale nell’ambito del progetto internazionale “Erasmus+e Twinning project E-LEAF - Education for Living and Environmentally Active Future”, nato dalla sinergia tra la Telsiu Ateities progymnasium (Lituania) e l’I.C. “F.P. Polizzano” di Gangi. Un incontro tra giovani europei uniti da un medesimo ideale: custodire la casa comune attraverso conoscenza, responsabilità e azione concreta. Il progetto, incentrato sull’educazione ambientale e sulla formazione di cittadini consapevoli e attivi, ha trovato nel Geopark madonita la sua cornice più autentica e coerente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Madonie Unesco Global Geopark, nuovo presidio turistico in un bene confiscatoFirma del contratto di comodato d'uso che sancisce la nascita di un nuovo polo informativo a Palermo, in via Paolo Paternostro Si consolida il legame...

Il "Madonie Unesco Global Geopark", un laboratorio verticale di sapere: geologia, scuola e territori in dialogoNel Madonie Unesco Global Geopark, la montagna siciliana si afferma come infrastruttura culturale e scientifica di primo piano, capace di ospitare e...

Contenuti utili per approfondire Madonie Unesco Global.

Temi più discussi: Dal primo marzo il dottor Antonio Spinnato è lo zoologo dell’Ente Parco delle Madonie UNESCO Global Geoparks; Turismo lento e itinerari integrati: al Palazzo Pucci Martinez il seminario sui progetti SLOW TRIP del GAL ISC Madonie; Settimana Europea dei Geoparchi - Madonie UGGp Week 2026. Avviso a enti e associazioni.

Il Parco delle Madonie nella lista geopark Unesco, esposto da oggi il drappo verdeIl Geoparco delle Madonie potrà continuare a fregiarsi del prestigioso marchio Unesco. La notizia è stata confermata nell’ambito della undicesima conferenza internazionale in Cile, presso il ... blogsicilia.it

M'illumino di meno, il Madonie Unesco Global Geopark invita le scuole ad aderireNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Il Madonie Unesco Global Geopark ... palermotoday.it

Nuovo incarico all’Ente Parco delle Madonie: il dott. Antonio Spinnato zoologo dell’Ente Dal primo marzo il dottor Antonio Spinnato è lo zoologo dell’Ente Parco delle Madonie UNESCO Global Geoparks. Il dott. Spinnato giunge in posizione di comando dall’Ist facebook