Madonie Unesco Global Geopark | alla scoperta dell' aquila reale simbolo di biodiversità
Nel Parco delle Madonie, parte del territorio riconosciuto come Geoparco Globale UNESCO, si osserva una presenza significativa di specie animali, tra cui spicca l’aquila reale. Questo rapace, noto per la sua imponenza e rarità, rappresenta uno degli esemplari più rilevanti dal punto di vista naturalistico nella regione siciliana. La sua presenza contribuisce alla biodiversità dell’area e attira l’attenzione degli studi sulla fauna locale.
Nel Parco delle Madonie, tra le specie animali di maggiore rilevanza naturalistica, spicca l’Aquila reale (Aquila chrysaetos), uno dei più affascinanti e rari rapaci presenti nel panorama faunistico siciliano. In Sicilia si contano attualmente circa 15–17 coppie di questa specie, di cui ben 3–4.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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