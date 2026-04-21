Isidoro | al Teatro Biondo lo spettacolo che racconta la storia di un bimbo prodigioso nell' Irpinia degli anni ’70

Venerdì 24 aprile alle 21, nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, si terrà la prima dello spettacolo “Isidoro”. Lo spettacolo è stato scritto e interpretato da Enrico Ianniello e racconta la storia di un bambino considerato prodigioso, ambientata in Irpinia negli anni Settanta. La rappresentazione rientra nella programmazione del teatro e vede l’attore coinvolto nella creazione e nella recitazione del testo.

Debutta venerdì 24 aprile alle ore 21, nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo “Isidoro”, scritto e interpretato da Enrico Ianniello.La regia dello spettacolo, liberamente tratto dal romanzo La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin e coprodotto da Teatre Akadémia e La.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate "Valeria e Youssef": al Teatro Biondo lo spettacolo che racconta l'amore incondizionato e la fede nell’IslamDebutta mercoledì 15 aprile alle ore 21, nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo Valeria e Youssef scritto da Angela Dematté... Teatro: a Trecate lo spettacolo dedicato agli Abba e alla musica degli anni '70Venerdì 13 marzo, alle 21, a Trecate va in scena lo show musicale del gruppo Abba Club che porterà sul palco del Teatro Silvio Pellico un grande... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Un fischio contro il mondo, l'Isidoro di Enrico Iannello arriva al Teatro Gustavo Modena di Genova (P. Fizzarotti); TEATRO MODENA: ENRICO IANNIELLO PORTA IN SCENA LA PRODIGIOSA VITA DI ISIDORO; Ariel 20 aprile 2026; L’urlafischio di libertà, Enrico Ianniello porta il ‘prodigio’ Isidoro sul palco del Modena. Isidoro di e con Enrico Ianniello nella Sala Strehler del Biondo di PalermoLa storia prodigiosa del piccolo Isidoro, bambino felice nell'Irpinia degli anni '70, alla vigilia del catastrofico terremoto ... guidasicilia.it Nuova settimana e nuove avventure al Teatro Biondo. Venerdì 24 debutta di e con Enrico Ianniello, liberamente tratto dal romanzo "La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin" con la regia di Pau Miró. Produzione Teatre Akadèmia, La Fanfola, Casa d facebook