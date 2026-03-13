Un giornalista ha commentato la situazione degli attaccanti in Italia, evidenziando che il primo marcatore della stagione ha raggiunto dieci gol. Ha sottolineato come, nonostante le critiche, questa cifra rappresenta un dato significativo nel campionato italiano. La sua analisi si concentra sulla differenza tra le aspettative e i risultati reali delle squadre e dei loro attaccanti.

Balzarini precisa: «Ci lamentiamo della Juve ma il primo attaccante in Italia è arrivato a 10 gol». Le parole del giornalista alla vigilia dell’Udinese. Intervenuto a Radio Bianconera, Gianni Balzarini ha parlato della sfida di domani tra Udinese e Juve. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO ATTACCANTI – « Ci lamentiamo della Juve, ma il primo attaccante in Italia, Lautaro Martínez, è arrivato a 10 gol. Per me il discorso è più grande: credo che certi numeri certifichino un cambiamento nel modo di fare calcio ». SFIDE MEMORABILI – « Quel 5-2 con l’Udinese. I friulani erano avanti 2-1 all’intervallo e la Juve era anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Mario Mandžuki?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Balzarini precisa: «Ci lamentiamo della Juve ma il primo attaccante in Italia è arrivato a 10 gol». L’analisi del giornalista

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