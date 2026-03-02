Gatti a Sky | Subiamo davvero troppi gol Ma se giocassi attaccante io potrei farne 15 o 20

Durante un’intervista televisiva, un calciatore ha dichiarato che la squadra subisce molti gol e ha affermato che, se giocasse come attaccante, potrebbe segnare tra i 15 e i 20 gol a stagione. La sua osservazione si concentra sulla linea difensiva e sulla possibilità di contribuire maggiormente all’attacco. La discussione si è concentrata sui ruoli e sulla performance complessiva della squadra.

Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara un’offerta per Locatelli. Le ultime Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City.». Cosa ha detto Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gatti a Sky: «Subiamo davvero troppi gol. Ma se giocassi attaccante io potrei farne 15 o 20» Milan, Rabiot annuncia: “Non ho tatuaggi, ma se dovessimo vincere lo Scudetto potrei farne uno…”Uno dei migliori acquisti della passata sessione estiva di calciomercato è stato Adrien Rabiot. Rabiot dopo Napoli Milan: «Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità. Subiamo troppe azioni e troppi gol. Dispiace ma in questo momento gli arbitri…»Lo stadio King Saud University di Riad ha ospitato la semifinale di Supercoppa Italiana 2025/26 tra Napoli e Milan. Altri aggiornamenti su Gatti. Temi più discussi: Gatti: Il mio gol ci tiene vivi ma subiamo troppe reti; Francia-Italia: highlights Sei Nazioni; Galles-Scozia: highlights Sei Nazioni U20; Gatti a Sky: Il mio è un gol importante che ci tiene vivi. Subiamo troppe reti. Dobbiamo ripartire... Gatti a Sky: «Subiamo davvero troppi gol. Ma se giocassi attaccante io potrei farne 15 o 20»Gatti a Sky: «Subiamo davvero troppi gol. Ma se giocassi attaccante io potrei farne 15 o 20». Le parole dell’ex difensore bianconero Al termine della sfida contro la Roma, il difensore della Juventus ... juventusnews24.com Gatti a Sky: Il mio è un gol importante che ci tiene vivi. Subiamo troppe reti. Dobbiamo ripartire già da sabato prossimoFederico Gatti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro la Roma: Il goal di oggi è pesantissimo... È pesante se a fine campionato da qualcosa, se ... tuttojuve.com 2 marzo - International Rescue Cat Day Oggi celebriamo loro. I gatti che non sono nati su un cuscino morbido. Quelli che hanno conosciuto la strada, la fame, la paura. E che poi, un giorno, hanno incontrato una mano che li ha scelti. Questa giornat facebook #Gatti in conferenza stampa: "Ho passato un momento non semplice, al giorno d'oggi troppa gente parla, parlano tutti e tutti si sentono in grado di giudicare. Io nella vita ho passato di tutto, a me non pesa ma ad altri può dare fastidio. Quando vesti la mag x.com