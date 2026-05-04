Per il giorno delle esequie di Alex Zanardi proclamato il lutto regionale

Il giorno delle esequie di Alex Zanardi, previsto a Padova, è stato dichiarato lutto regionale dal presidente della Regione del Veneto. La decisione riguarda la giornata di martedì 5 maggio, durante la quale si terranno le cerimonie ufficiali per ricordare la figura pubblica. La proclamazione del lutto è stata comunicata in vista degli eventi pubblici organizzati per l’occasione.

Il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, ha proclamato il lutto regionale per la giornata di domani, martedì 5 maggio, in cui saranno celebrate a Padova le esequie di Alex Zanardi. Il governatore ha disposto contemporaneamente che tutti gli uffici regionali espongano la bandiera.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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