Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di pulizia e consolidamento del torrente Ete Vivo, situato vicino a Monteleone di Fermo. Le operazioni continueranno nelle prossime settimane e riguardano interventi di messa in sicurezza dell’area, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati a frane e allagamenti. Le autorità competenti stanno seguendo le procedure previste dalla normativa vigente.

Sono iniziati già da alcuni giorni a Monteleone di Fermo e proseguiranno nelle prossime settimane i lavori di pulizia e consolidamento del torrente Ete Vivo. Sono lavori che oltre a ripristinare le condizioni di sicurezza per la viabilità e il territorio dal punto di vista idrogeologico, avranno riflessi positivi anche per il contesto turistico. Un tratto di torrente che è poco conosciuto a residenti della provincia, ma che viene perso corso dai residenti per andare a lavorare e negli ultimi anni anche da potenziali visitatori. "I lavori sono più fronti – spiega il sindaco Marco Fabiani – e sono eseguiti dalla Provincia di Fermo e dal... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rischio idrogeologico, al via gli interventi vicino all’Ete Vivo

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