Scippato della collana d'oro mentre cammina a Porta Nolana riesce a bloccare il ladro e a farlo arrestare

Una donna è stata scippata della collana d’oro mentre passeggiava a Porta Nolana. Durante l’ episodio, è riuscita a bloccare il ladro e a far intervenire le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno arrestato un uomo di 32 anni con l’accusa di rapina aggravata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno tratto in arresto un uomo di 32 anni per rapina aggravata. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Accerchiato nella discoteca a Sorrento e scippato della collana d’oro da 5mila euro: un arresto dopo 3 mesi Scippo in stazione, 45enne derubato della collana d’oro mentre sale sul trenoImmediate le indagini della polizia locale di Cisterna che ha arrestato un 19enne e denunciato due coetanei. Argomenti più discussi: La scippano a Porta Palazzo, poi fuggono via in monopattino: l'appello di una donna per riavere la collana appartenuta al compagno; A 4 anni alla Scala, poi l'incontro con Bernstein: Quando per uno scippo saltò il concerto la vita incredibile della pianista Mariaclara Monetti; Scippa un’anziana in strada, denunciato un ventenne; Copertino: arrestati due ventenni per scippo. Accerchiato nella discoteca a Sorrento e scippato della collana d’oro da 5mila euro: un arresto dopo 3 mesiNella mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno arrestato, a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, un uomo di 27 anni, gravemente ... fanpage.it Scippo a Porta Susa: Tony Di Nardo, consigliere di circoscrizione della #Lega, interviene e blocca uno scippatore fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Coraggio, prontezza e senso civico. Quando si tratta di difendere i cittadini, la Lega c’è sempre Il video su facebook