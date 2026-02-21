Malore improvviso mentre cammina con la madre | morto ragazzo di 26 anni
Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre passeggiava con la madre e la zia lungo la via Panoramica a Sonico. La famiglia si trovava in zona per una passeggiata domenicale quando il giovane si è sentito male, senza possibilità di intervento. I soccorritori sono arrivati subito, ma non hanno potuto fare nulla. La tragedia ha scosso gli abitanti del paese.
Dramma nel pomeriggio di sabato a Sonico, nella frazione di Rino, dove un ragazzo di soli 26 anni è morto a seguito di un improvviso malore mentre stava camminando lungo la via Panoramica insieme alla madre e alla zia. La passeggiata si è trasformata in tragedia davanti agli occhi dei familiari. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe infatti accasciato al suolo nell’arco di pochi istanti. La madre e la zia hanno immediatamente lanciato l’allarme chiamando il 112. Sul posto sono stati inviati i soccorsi sanitari e, considerata la gravità della situazione, è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso decollato da Brescia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
