In Brasile, la storia di Bob “il Becchino” ha portato a una nuova legge che permette di seppellire gli animali domestici accanto ai loro proprietari. La sua fedeltà e il legame profondo con il padrone hanno commosso molti cittadini, spingendo le autorità a intervenire. Ora, i proprietari potranno scegliere di far riposare i loro animali nello stesso cimitero, rendendo più semplice mantenere vivo il ricordo. La decisione riflette una crescente attenzione verso i sentimenti delle famiglie e i legami affettivi con gli animali.

In Brasile, la fedeltà di un cane verso il suo proprietario ha ispirato un cambiamento legislativo che permetterà agli animali domestici di essere sepolti accanto ai loro compagni umani nelle tombe di famiglia: una storia di devozione incondizionata che ha toccato il cuore di un’intera comunità e ha portato a una nuova legge sui cimiteri. Il protagonista di questa vicenda, ambientata nella città brasiliana di Taboão da Serra, nello Stato di San Paolo, è un cane a pelo lungo che, dopo la morte del suo proprietario, ha trascorso mesi vivendo accanto alla sua tomba, rifiutandosi di lasciare il luogo dove riposava la persona che amava.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - In Brasile gli animali domestici potranno essere sepolti insieme ai padroni: la storia di Bob “il Becchino”, il cane fedele che ha ispirato la nuova legge

