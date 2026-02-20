In Brasile gli animali domestici potranno essere sepolti insieme ai padroni | la storia di Bob il Becchino il cane fedele che ha ispirato la nuova legge
In Brasile, la storia di Bob “il Becchino” ha portato a una nuova legge che permette di seppellire gli animali domestici accanto ai loro proprietari. La sua fedeltà e il legame profondo con il padrone hanno commosso molti cittadini, spingendo le autorità a intervenire. Ora, i proprietari potranno scegliere di far riposare i loro animali nello stesso cimitero, rendendo più semplice mantenere vivo il ricordo. La decisione riflette una crescente attenzione verso i sentimenti delle famiglie e i legami affettivi con gli animali.
In Brasile, la fedeltà di un cane verso il suo proprietario ha ispirato un cambiamento legislativo che permetterà agli animali domestici di essere sepolti accanto ai loro compagni umani nelle tombe di famiglia: una storia di devozione incondizionata che ha toccato il cuore di un’intera comunità e ha portato a una nuova legge sui cimiteri. Il protagonista di questa vicenda, ambientata nella città brasiliana di Taboão da Serra, nello Stato di San Paolo, è un cane a pelo lungo che, dopo la morte del suo proprietario, ha trascorso mesi vivendo accanto alla sua tomba, rifiutandosi di lasciare il luogo dove riposava la persona che amava.🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche: La storia di Bob il becchino, il cane che ha dato vita alla legge sulla sepoltura degli animali con i padroni
Leggi anche: Grazie a lui è stata approvata la legge che consente la sepoltura degli animali con i padroni: si chiama Coveiro come lui, Bob Coveiro ("becchino" in brasiliano)Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Brasile, San Paolo dice sì alla sepoltura di cani e gatti nei cimiteri di famiglia: una legge che riconosce i…; Brasile, al Carnevale di Rio de Janeiro ballano in maschera anche i cani; Brasile, via libera alla sepoltura di cani e gatti nelle cappelle di famiglia; Video: Brasile, cani in maschera rubano la scena al Carnevale di Rio.
La top model Shirley Mallmann: «Io felice in Brasile con la mia famiglia e gli animali»Mia zia amava la moda. Da piccola leggevo le riviste con lei, sognando di avere quei vestiti fotografati. Giocavamo a fare le sfilate con i suoi abiti e le sue scarpe, era così divertente!» racconta ... iodonna.it
Brasile, cani in maschera rubano la scena al Carnevale di RioA Rio de Janeiro, in Brasile, il Carnevale non e' solo per gli umani: centinaia di cani in maschera scendono in strada per l'amata festa del ... sport.tiscali.it
In Brasile fa così caldo che non solo le persone cercano refrigerio… ma anche gli animali hanno deciso che la piscina è l’unica soluzione! Ohvaii siempre #CaldoTropicale #BrasileHot #PiscinaTime #TooHotToHandle - facebook.com facebook